Estados Unidos e Sérvia mostram credenciais e dão na bola em Bari.

Era apenas a estreia para Estados Unidos e Sérvia.

As duas seleções porém protagonizaram um belo espetáculo em Bari e mostraram suas credenciais. Os norte-americanos, sempre em desvantagem no placar, levaram a melhor no tie-break marcando 15/10.

Anderson, Russel e Kovacevic foram os maiores pontuadores e terminaram o jogo curiosamente com 19 pontos.

Os Estados Unidos abusaram dos erros e cederam mais de um set, 33 pontos no total, para a Sérvia. Ainda assim mantiveram o controle e foram mais efetivos no quinto set.

A Sérvia evoluiu em relação ao time que disputou a VNL. Continua sofrendo no passe, mas pode incomodar.