Estados Unidos, Polônia e Itália seguem 100% na Copa do Mundo do Japão

A terceira rodada da Copa do Mundo de vôlei masculino não apresentou surpresas.

Estados Unidos, Polônia e Itália seguem com aproveitamento de 100% e lideram com 9 pontos e 3 vitórias. A Rússia se recuperou da derrota para a Polônia e está viva em quarto lugar.

A Itália levou um susto, deixou escapar um set diante do fraco Egito, mas reagiu e venceu por 3 a 1 com 24 pontos de Zaytsev.

Em Hamamatsu, em jogo de coadjuvantes, o Irã ganhou de 3 a 0 da Venezuela.

Jogando em Hiroshima, os Estados Unidos chegaram a terceira vitória. Sob comando de Anderson, os norte-americanos venceram com facilidade o Canadá por 3 a 0, parciais de 25/21, 25/20 e 25/17.

Na partida mais equilibrada da rodada, a Argentina surpreendeu e resistiu mais do que o esperado diante da favorita Polônia. O time comandado por Julio Velasco vendeu caro a derrota e por muito pouco não levou o jogo para o tie-break. A Polônia, com Kurek e Kubiak novamente inspirados, fechou com 27/25 o quarto set e o confronto em 3 a 1.

A Rússia, derrotada na véspera, encontrou na Tunísia o adversário ideal. Os russos ganharam sem dificuldades por 3 a 0 e somam 6 pontos e duas vitórias em 3 jogos.

A Copa do Mundo não terá jogos na sexta-feira, dia 11.

A competição recomeça no sábado, dia 12, com o clássico entre Estados Unidos e Itália em Hiroshima. Outro jogo interessante será entre Rússia e Argentina.