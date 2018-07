Estados Unidos: possibilidade de boicote aos jogos olímpicos é real

As autoridades brasileiras desconversam.

O COB, Comitê Olímpico Brasileiro, nega, mas sabe que a situação é preocupante.

O vírus da zika no BRASIL é uma ameaça real a participação dos Estados Unidos na Olimpíada do Rio de Janeiro.

Primeiro foram os ingleses que orientam os familiares dos atletas. Segundo discurso dos responsáveis, seria ‘aconselhável’ evitar viajar ao BRASIL e ao Rio de Janeiro por causa da zika.

Agora, de maneira oficial, o USOC (Comitê Olímpico dos Estados Unidos), afirmou em nota que os atletas discutem a possibilidade de não disputar os jogos olímpicos. A preocupação é com as notícias que chegam do BRASIL por causa do vírus da zika que estaria ‘fora de controle’.

O Canadá é outro país que independente da realização dos jogos orientou que mulheres grávidas evitem viagens ao BRASIL a partir de agora.

O Rio se defende como pode.

A prefeitura tem anunciado medidas de controle e ações emergenciais com o objetivo de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue e chikunguya e do zika vírus.

Milhares de turistas são esperados na cidade a partir de julho.