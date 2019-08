Estados Unidos: presente

A seleção dos Estados Unidos, bicampeã da VNL, é mais uma classificada para a Olimpíada de Tóquio.

A vaga foi conquistada no limite na vitória apertada por 3 a 2 contra a Bulgária. Os Estados Unidos estiveram duas vezes atrás no placar e confirmaram o resultado com 15/10 no tie-break.

A Bulgária jogará repescagem no mês de janeiro na Europa.

Os Estados Unidos vão atrás da única medalha que o país não conquistou até hoje. São 3 pratas e dois bronzes na história dos jogos. A seleção esteve no pódio nas últimas 3 edições.