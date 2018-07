Estados Unidos priorizam Grand Prix e deixam Pan-Americano em segundo plano

Karch Kiraly, técnico dos Estados Unidos, já bateu o martelo.

A seleção, atual campeã do mundo, irá priorizar o Grand Prix e deixará os jogos Pan-Americanos em segundo plano.

O país, pela primeira vez na história, vai sediar as finais do Grand Prix entre os dias 22 e 26 de julho em Omaha.

As datas conflitam com a disputa do Pan-Americano em Toronto, no Canadá. A competição feminina acontecerá entre 16 e 25 de julho.

As principais jogadoras estarão à disposição de Kiraly para o Grand Prix. O torneio será o último oficial antes da Copa do Mundo do Japão em setembro.

A Copa do Mundo irá classificar os dois primeiros colocados para a Olimpíada do Rio em 2016.

Kiraly já fez a relação das jogadoras que vão jogar o Pan de Toronto.

Entre as mais conhecidas estão Kristin Hildebrand, que passou pelo extinto Campinas e Nicole Fawcett.

A lista tem ainda as atacantes Faylin Fonoimoana, Michelle Bartsch, Cassidy Lichtman e Krista Vansant.

Rachel Adams, Cursty Jackson e Lauren Paolini são as centrais.

Jenna Hagglund e Carli Lloys são as levantadoras e Natalie Hagglund a líbero.