‘Estou perplexo e paguei uma conta que não era minha’, diz Wagão sobre demissão.

‘Ainda estou perplexo e sem entender nada’.

É assim que Wagão, ex-técnico do Pinheiros, se sentiu após ser demitido.

O treinador aceitou conversar com o blog. O Pinheiros, alegando contenção de despesa e redução de gastos, dispensou o profissional na última quarta-feira, dia 2.

Qual foi sua reação ao ser comunicado da decisão?

‘Fiquei estarrecido sem entender nada. Perplexo. Não entendi até agora como isso foi acontecer. O trabalho estava sendo bem desenvolvido, iríamos alcançar as nossas metas, certamente conseguiríamos a vaga para os playoffs e de repente a coisa muda completamente. Fui pego totalmente de surpresa.’

Você argumentou ou tentou reverter a situação?

‘Não argumentei nada. Respeito a decisão do clube. O Pinheiros me abriu as portas com o feminino, tenho um carinho enorme por todos e serei eternamente grato pela oportunidade. Agora não me peça para concordar porque não concordo. Acho que não merecia esse tipo de tratamento, mas não cabe a mim julgar. Estou com minha consciência tranquila de que nesses anos todos dei sempre o meu melhor.

O que foi dito para você?

Que se tratava de uma nova filosofia e que existia um déficit no clube, portanto seria necessário alguns ajustes. Segundo eles, o novo grupo que assumiu, o mesmo aconteceu no basquete e na natação.

E você o que pensa sobre as justificativas?

Olha pode parecer contraditório, mas não sei das finanças do Pinheiros. O que eu sei é que conseguiram um novo patrocinador, o mesmo do Corinthians, e nesse caso a tendência seria até aumentar o investimento. Por sinal, os representantes da empresa conversaram comigo e estavam animados para formar um time ainda mais forte para o ano que vem. Fui convidado para um evento no Corinthians e na parte da manhã tudo mudou. Me ligaram pedindo para eu ir para o clube. Senti que existia algo estranho, mas jamais achei que fosse relacionado a minha saída. Paguei a conta do déficit que não era minha e meu salário não tinha todo esse peso no orçamento.

Você teve algum problema de relacionamento com o elenco?

Nada. Zero.

E com a Fofinha?

Também não. O não aproveitamento dela foi uma opção tática. A Maira dá mais ritmo ao time e compõe melhor em quadra. Simples.

E a reação das jogadoras?

Foi muito ruim o clima. Muitas choraram, afinal trouxe a maioria, inclusive as mais jovens convenci de que o Pinheiros era a melhor escolha. Vieram por mim. Agradeci a todas pelo empenho, dedicação e desejei boa sorte. Até os funcionários do clube vieram falar comigo numa demonstração de carinho.

E o time como fica?

Espero que possa reagir e o Paulinho faça um ótimo trabalho. É um grupo muito bom, forte e que pode ir muito longe.

Já pensou no seu futuro?

Estou dando um tempo. Não sei ainda o que vou fazer. Respeito os treinadores que estão empregados e talvez possa surgir algo fora do país. Eu tenho palavra.

O que quer dizer com isso?

Fui chamado para dirigir o Minas mas estava apalavrado com o Pinheiros e fiquei no clube. Acontece. Mas o Minas está bem nas mãos do Paulo Coco.

E como reagiram as pessoas mais próximas?

Recebi muitos telefonemas e mensagens de apoio. Uma delas do José Roberto Guimarães. Fico feliz tendo esse reconhecimento. Mas nada apaga esse frustração. Acho que só mesmo o tempo será capaz de fechar essa cicatriz.