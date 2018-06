EUA, Sérvia e BRASIL estão nas finais da VNL; Turquia, Holanda e Itália disputam duas vagas com Rússia correndo por fora.

É esse o cenário para a última semana de jogos da VNL. A quinta rodada será jogada entre os dias 12 e 14 e começa com Estados Unidos, Sérvia e BRASIL classificados para as finais em Nanjing.

A China, que irá sediar o evento, tem vaga garantida.

4 seleções disputam as duas vagas restantes: Turquia, Holanda, Itália e Rússia.

A Alemanha, que irá receber em Stuttgart uma das etapas, terá papel decisivo. As alemãs enfrentarão Turquia e Holanda, além da China, a essa altura sem qualquer comprometimento.

Turquia e Holanda, apesar de se enfrentarem, dependem de mais uma vitória para estarem em Nanjing.

A Itália recebe Tailândia, Bélgica e BRASIL. Com 7 vitórias e 21 pontos, as italianas precisam ganhar os 3 jogos por 3 a 0 ou 3a 1 e torcerem por dois tropeços no mínimo de Holanda e Turquia para ainda sonharem com uma das duas vagas que sobram.

A Rússia só estará na China se acontecer uma enorme combinação de resultados.

Isso sem contar que ela Rússia terá que vencer seus 3 jogos, República Dominicana, Polônia e Japão, e ainda assim só ameaça diretamente a Holanda que precisaria perder os 3 jogos na Alemanha e a Itália pelo menos uma partida em Eboli.