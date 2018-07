Exemplo de dignidade e respeito chega de Bauru

Justiça seja feita. Sempre.

Recebi alguns emails após a última postagem.

Nem todos os clubes, como Minas, Osasco e Juiz de Fora, usaram suas respectivas páginas para homenagear as vítimas do voo da Chape.

Alguns fizeram melhor.

Acabo de receber de Bauru uma foto que representa respeito, dignidade e solidariedade.

É muito saber que nem todos compactuam com a frieza daqueles que comandam a CBV, entidade máxima do vôlei no BRASIL.

Para não cometer nenhuma injustiça com os times que jogam Superliga, sugiro aos leitores ou jogadores envolvidos, que, se possível, enviem fotos ou registros semelhantes via facebook caso tenham conhecimento.

Uma a uma, se for o caso, serão postadas aqui no blog.