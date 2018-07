Exemplo que vem de cima. Agora a coisa é séria.

O título da Superliga B representa muito mais do que o simples acesso à elite do vôlei nacional.

José Roberto Guimarães, sob comando do ainda modesto Barueri, fez questão de cumprir as regras, respeitar o regulamento e andar com as próprias pernas.

Essa foi a maior conquista do técnico. Exemplo que fica.

José Roberto Guimarães poderia usar força política, conhecimento, aproveitar que dirige a seleção brasileira ou até o status de único tricampeão olímpico como treinador para colocar Barueri, já devidamente patrocinado, direto na Superliga.

Não fez.

Não seria o primeiro caso até porque hoje existem times que entraram pela janela sem passar pelo processo exigido. E pior. Com aval e consentimento da CBV.

Barueri não. José Roberto Guimarães não quis assim. Fez o certo. Percorreu com dignidade o caminho até a Superliga.

A vitória na final contra o Curitibano deixa evidente que o Barueri vai precisar ser completamente reformulado para a Superliga. Pouca gente escapa. 90% não fica. Não pode ficar.

O nível técnico da Superliga B é assustador. Péssimo. Baixa qualidade é elogio.

A dura constatação não apaga os méritos da conquista.

Foram poucos meses de treinamento, muita dedicação e acima de tudo compromisso das jogadoras e da comissão técnica.

Cabe ao técnico José Roberto Guimarães agradecer quem esteve com ele até agora e montar um elenco capaz de brigar de igual para igual com os grandes.

Agora a brincadeira começa a ficar a séria.