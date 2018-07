Fabiana confirma: ‘Fico lisonjeada com o convite para treinar com a seleção’.

Conforme o blog divulgou na semana passada, Fabiana foi sim procurada por José Roberto Guimarães para treinar com a seleção brasileira.

Extraoficialmente fala-se em convite.

O blog conversou com a bicampeã olímpica que comentou o assunto:

‘Recebi sim o convite e fico lisonjeada. Eu e o Zé nunca deixamos de conversar independentemente de qualquer decisão. Sempre trocamos ideias em prol do vôlei. Iria treinar, bater bola, normalmente. Faria isso no Praia também a partir do momento que me apresentasse e essa foi minha opção’.

Fabiana está há quase 3 meses sem jogar o que pode ter pesado na decisão.