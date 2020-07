Fabiana seria a novidade de Osasco

Na apresentação de Tandara, o prefeito de Osasco, Rogério Lins falou que ‘vinham novidades’.

No caso, segundo o blog apurou, essa novidade tem nome: Fabiana.

Um dos assessores do prefeito confirmou ao blog que a jogadora negocia com Osasco. Os termos de contrato já estaria sendo discutidos entre as partes envolvidas.

Há quem diga o acerto é questão de tempo.

Há quem prefira a cautela.

Fato é que Osasco precisa de mais uma central.

O clube renovou com Bia e trouxe Camila Paracatu para compor o elenco.

A conferir.