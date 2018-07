O que era uma possibilidade, virou realidade.

Conforme o blog divulgou com exclusividade, Fabíola é o novo reforço do Volero Zurich, da Suíça.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/volero-zurich-pode-ser-o-destino-da-levantadora-fabiola/

O anúncio oficial será feito nas próximas horas. O contrato de Fabíola com o Volero será de 7 meses e vai até maio de 2016.

O Dinamo Krasnodar, da Rússia, está suspenso e impossibilitado de pagar a transferência da levantadora e de qualquer outra atleta enquanto não quitar as dívidas anteriores.

Fabíola foi campeã da Copa CEV com a camisa do Dinamo na última temporada.

Aos 32 anos e medalha de bronze no mundial da Itália, a jogadora ainda faz parte dos planos do técnico José Roberto Guimarães para os jogos olímpicos do Rio.

Será a primeira experiência de Fabíola na Suíça. O Volero Zurich disputa a Champions League.