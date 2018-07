Fabíola: ‘Osasco foi minha casa. Responsabilidade é grande e não descarto seleção’.

Ela voltou. 3 anos após deixar Osasco para jogar na Rússia, Fabíola retorna ao clube paulista.

E para os fanáticos e não menos supersticiosos torcedores a presença dela em quadra pode ser um bom sinal.

Fabíola era a levantadora do time quando Osasco venceu o Rio e ganhou a Superliga pela última vez na temporada 2011/12.

A torcida porém vai encontrar uma Fabíola diferente. Aos 34 anos, a jogadora está mais madura e ganhou experiência depois de atuar pelo Dinamo e Volero Zurich na Rússia e Suíça respectivamente.

Fabíola conversou com o blog e admitiu que o passado vitorioso em Osasco pesou na decisão. A atleta confessa que não será fácil substituir Dani Lins.

A levantadora confessa que o trauma da derrota para a China na Olimpíada está superado. Diz que a prioridade é cuidar da filha pequena, mas não descarta em hipótese alguma voltar à seleção.

Por que a opção de voltar para o BRASIL e Osasco?

Optei em voltar para o BRASIL para ficar mais perto da família e gostaria que meus pais estivessem perto no crescimento da Annah Vitória. Osasco foi minha casa durante 3 temporadas e isso também pesou na negociação.

Você chega 100% ?

Ainda não e nem seria possível. Estou voltando de cirurgia no joelho e falta muita coisa para chegar aos 100%.

O que você traz de positivo após a temporada na Europa?

Essa experiência no Volero foi de grande valia na minha profissional pois trabalhei com grandes jogadoras. O curioso é que eram nacionalidades diferentes e formar um time forte assim não é fácil mas conseguimos. Eu trago a experiência de que independente do jogo que faça é preciso sempre ter comprometimento. O campeonato suíço a gente jogava com as mais jovens e a Champions, contra as melhores equipes do mundo, o time era completo. Era necessário estar comprometida 100% e foi o que aconteceu.

Como será substituir a Dani Lins?

Substituir uma campeã olímpica não é fácil. A Dani é uma das principais levantadoras do mundo. Chego com essa responsabilidade e com esse desafio. Vou sempre procurar fazer o meu melhor para que Osasco continue sendo um clube vitorioso como nos tempos da Dani.

Há quase 1 ano o BRASIL era eliminado pela China no Rio de Janeiro. O trauma da Olimpíada foi superado?

Falar da Olimpíada é sempre difícil porque foi minha primeira. Superar a gente que é atleta tem obrigação de superar. Dia após dia. Esse momento está superado. Hoje me vejo pronta para lutar por novos desafios.

E a Fabíola pensa em seleção?

No momento estou focada na minha recuperação. Foram 3 meses parada e também minhas filhas precisam muito de mim, especialmente a menor. Mas não descarto a seleção no futuro.

Como você vê essa renovação do time brasileiro?

Todo início é difícil mesmo. Faz parte da renovação. O ciclo olímpico é de 4 anos e vamos viver situações diferentes. Fico feliz em ver meninas mais jovens tendo oportunidade e espero que elas possam brilhar e trazer muitas alegrias para o vôlei feminino do BRASIL.