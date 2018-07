Fabíola se recupera de cirurgia na Suíça e não descarta volta ao BRASIL

A temporada 2016/17 praticamente terminou para Fabíola. A levantadora do Volero Zurich, da Suíca, fez uma artroscopia há duas semanas e passa bem.

A recuperação pode levar até 2 meses.

Diante desse cenário o Volero não deverá contar com Fabíola para a disputa do mundial de clubes no Japão entre 8 e 14 de maio.

O blog conversou com Fabíola.

Por que a decisão de fazer a cirurgia?

A decisão foi tomada em conjunto pela médica e o clube. Não foi algo programado. Só que após a ressonância eles optaram pelo procedimento cirúrgico e me disseram que a artroscopia resolveria de vez o problema. Nunca tive nada no joelho mas um dia antes de me machucar eu senti um pouco de dor e fui medicada.

O Volero terá a Fabíola no mundial?

Eu volto depois de 8 semanas. É uma orientação dos médicos. Dificilmente irei ao Japão. Sou obrigada a obedecer os protocolos estabelecidos por eles. Cada atleta reage de uma maneira e vou no meu tempo sem apressar nada.

Você fica na Suíça para a próxima temporada?

Tenho mais um ano de contrato.

Não pensa em voltar?

Sim, claro. Não descarto essa possibilidade. Acontece que tenho um compromisso assinado aqui e preciso respeitar. Não depende apenas de mim. Gostaria de voltar e poder jogar no BRASIL.

Como você vê essa polêmica envolvendo o ranking?

Eu sou contra o ranking. Hoje as jogadoras de 7 pontos estão sendo muito prejudicadas. Só duas por time limita o trabalho delas. Hoje estamos vivendo uma realidade diferente no BRASIL. Elas deveriam ter a liberdade de escolha.

E seleção brasileira? Acabou?

Por mim não. É sempre uma honra vestir a camisa da seleção. Não sei como será o próximo ciclo olímpico pois devem surgir novos nomes e renovação. Mas digo que estou à disposição para ajudar.