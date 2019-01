Facundo contra o Corinthians até vai. Fim de semana não.

Não surpreendeu a escalação de Facundo Conte como titular em Taubaté contra o Corinthians.

Pressionado por todos os lados, Daniel Castellani aproveitou a primeira brecha que teve para usar o compatriota e fazer valer a parceria com o pai do atleta, Hugo Conte. Como o adversário não oferecia risco algum, o técnico não pensou duas vezes e colocou o jogador em quadra.

Só que por mais que esteja fechado com o treinador, o ponteiro argentino só jogou porque o adversário era o Corinthians.

A tendência é que Douglas Souza volte normalmente no fim de semana quando o time enfrentará o Minas pela Copa Brasil em Lages, Santa Catarina.

E não dá para ser diferente.

Facundo Conte mostrou que não tem força no ataque. Falta potência nos golpes.

Douglas Souza não pode ser banco nunca.

Rapha, constrangido, até tentou dar moral para o argentino, mas é nítida a dificuldade dele em colocar as bolas no chão. Não por acaso, foi o que menos pontuou entre aqueles que saíram jogando. E olha que o adversário era o Corinthians, ou seja, risco quase zero.

Por sinal, impressiona o atual estágio do time liderado pelo líbero Serginho. Recheado de problemas físicos, luta apenas para se manter elite da Superliga.

Nada mais.