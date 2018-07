Faltam duas semanas para o penta. Alguém duvida?

Nem parecia semifinal de Superliga. O que se viu em Contagem no terceiro jogo entre Cruzeiro e Campinas foi um verdadeiro massacre do time mineiro.

O virtual pentacampeão brasileiro simplesmente ignorou o adversário. Passou por cima.

O primeiro set não foi atípico.

Foi real. 25/12.

Quando o Cruzeiro joga é normalmente isso que acontece. E não dá para culpar Campinas, coitado, que fez o que dava, ou seja, nada.

O segundo set foi praticamente uma repetição do primeiro. Cruzeiro 25/18 com aproveitamento espetacular no saque e no ataque. Campinas nada podia fazer. Era torcer para acabar logo.

Chumbo do grosso de qualquer posição da quadra.

O Cruzeiro diminuiu o ritmo no último set, algo natural tamanha a agressividade registrada no início. Campinas se aproveitou e trocou uns pontinhos ficando até em vantagem no placar.

Isso até o Cruzeiro controlar a ansiedade. Aí Evandro resolveu acabar com a brincadeira e finalizar o jogo no saque.

Vitória maiúscula.

Agora é esperar duas semanas e comemorar o pentacampeonato. Ou alguém tem dúvida?