Favorecimento ao Rio não deve ofuscar campanha do Praia Clube, líder na bola

O meio do vôlei, ainda escandalizado com os acontecimentos registrados no ginásio do Tijuca, comenta a vergonhosa arbitragem carioca que operou Osasco contra o Rio, de Bernardinho.

A ótima campanha do Praia e a vitória diante do Barueri acabaram ficaram em segundo plano.

O episódio no Rio chamou evidentemente muita atenção, mas não deveria ofuscar a bela reação do Praia após a perda da Copa Brasil.

A maneira como o time simplesmente atropelou o bom e eficiente de José Roberto Guimarães mostra que o Praia se reencontrou e recuperou a confiança aparentemente abalada após mais um vice-campeonato em Jaraguá do Sul.

3 a 0 daqueles que não se discute.

Placar inesperado, especialmente pelo que os dois times apresentaram quando se enfrentaram há algumas semanas.

O Praia vem superando bem a ausência de Nicole Fawcett, lesionada no tornozelo.

Martinez como oposta dá conta do recado.

O resultado contra Barueri manteve o time de Paulo Coco na liderança isolada da competição. E na bola.