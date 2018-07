Fechou! Osasco continua e já se movimenta no mercado.

O blog crava: Osasco vai continuar.

O nome da empresa que irá investir no clube é mantido em sigilo. O mais importante para o esporte nesse momento é que o projeto está garantido.

E mais. A diretoria do clube e a comissão técnica, responsáveis pela manutenção do time, já estão se movimentando no mercado.

O blog apurou que ainda essa semana algumas peças importantes do time poderão ser procuradas para renovar contrato.

Se o time será forte e competitivo como de hábito, só o tempo dirá.