Fenerbahçe é o maior desafio da carreira de Natália

Ela já ganhou todos os títulos possíveis e imaginários no BRASIL.

Com a camisa da seleção brasileira conquistou duas vezes o Grand Prix, foi campeã olímpica em 2012, se firmou definitivamente nos anos seguintes e hoje, após a derrota no Rio, é considerada imprescindível no próximo ciclo olímpico.

Natália ainda busca o inédito título mundial e a Copa do Mundo do Japão. Aos 27 anos, terá oportunidades de sobra.

O desafio por enquanto é bem maior.

Nenhum clube no país conseguir ‘bancar’ a permanência da jogadora. A transferência de Natália para a Europa acabou sendo inevitável.

Ela desembarca no Fenerbahçe e vai encarar o maior desafio da carreira. A coreana Kim ainda ostenta o status de estrela do time, mas a brasileira não será menos cobrada por isso. Pelo contrário.

Natália chega para assumir o papel de uma das protagonistas do clube e dividir a responsabilidade com Kim.

Na Europa é assim. A estrangeira é paga, e muito bem paga por sinal, para resolver.

Será uma experiência diferente e muito interessante para Natália. A coisa por lá é mais profissional. Cultura e métodos absolutamente novos.