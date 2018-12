Ferdinando de Giorgi assume Lube Civitanova, de Leal, Simon e Bruno.

O Lube Civitanova já tem novo técnico.

Trata-se do italiano Ferdinando de Giorgi, de 57 anos.

Ele deixa o Jastrzebski Wegiel, da Polônia e volta ao Lube depois de 8 anos com a missão de tirar o time da crise que culminou com o pedido de demissão de Giampaolo Medei.

De Giorgi assinou por duas temporadas com possibilidade de renovação para 2020/21. O treinador tem forte ligação com o clube e a cidade onde passou 5 temporadas entre 2005 e 2010.

O Lube, de Leal, Simon e Bruno Rezende, é apenas o terceiro colocado do campeonato italiano com 27 pontos. O Perugia lidera com 31 e o Trentino, campeão mundial, é o vice-líder com 30.