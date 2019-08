Fernanda Garay é mais uma na lista. Para bom entendedor, meia palavra basta.

Para bom entendedor, meia palavra basta.

Certo, Garay?

A jogadora só não estará em Tóquio 2020 se José Roberto Guimarães não quiser.

Não é preciso ser profundo conhecedor do tema e nem conhecer a história do vôlei feminino do BRASIL, assim como as coisas são conduzidas internamente, para concluir que Garay estará na Olimpíada se estiver 100% fisicamente.

Na reapresentação ao clube, a atleta deu aquela ‘cavada’ conhecida, desnecessária pelo talento que possui. Declaração politicamente correta. Não disse nem que sim, nem que não.

Ela é apenas mais uma.

O sim é questão de tempo. Abril ou no máximo maio do ano que vem.

A proximidade dos jogos, algo natural, somando a classificação do BRASIL, vai mudando gradativamente o pensamento daquelas que tinham temporariamente se afastado da seleção.

Ainda bem.