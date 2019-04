Fernanda Garay fora da decisão. Ellen, Rosamaria e Michelle disputam duas vagas.

O torcedor do Praia Clube deve esquecer.

Fernanda Garay não jogará o segundo jogo da decisão da Superliga na sexta-feira em Uberlândia. O blog apurou que a situação dela é delicada, a lesão no tornozelo não é simples e mesmo que o Praia consiga empatar a série é pouco provável que ela possa atuar numa eventual terceira partida.

Nesse caso Rosamaria e Ellen são as opções. Ou até as duas juntas, desde que Paulo Coco tenha coragem de barrar Michelle, que saiu de quadra zerada no Mineirinho.

Isso não significa que a torcida do Praia deve deixar o otimismo de lado.

Foi sem Garay que o time venceu a única partida contra o Minas. Foi sem ela que o Praia conseguiu levar o jogo para o quinto set no domingo passado.

Portanto, vai depender muito mais de como Paulo Coco irá escalar a equipe e de que maneira Rosamaria, Ellen e Michelle irão encarar a decisão.

Das 3, Ellen é a que menos pode ser cobrada. A ponteira/oposta quase não foi utilizada e seria injusto jogar a responsabilidade nas costas dela. Rosa entrou mais, ensaiou alguns jogos como titular e tem ritmo de jogo.

O caso de Michelle é comum.

Paulo Coco não tem como mudar. Michelle sente demais a responsabilidade na hora de decidir. Não se esconde, mas também não pede bola. Sua função é passar, dar volume, mas é inconcebível sair de uma final sem marcar pontos.