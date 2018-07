Fernandinha, campeã olímpica, anuncia fim da carreira

Fernandinha, medalha de ouro nos jogos olímpicos de Londres em 2012, anunciou que está encerrando a carreira.

O esporte brasileiro sofre nova perda em menos de uma semana.

A levantadora de 35 anos tinha assinado contrato com o Nantes, da França, para jogar a temporada 2015/16, mas optou pela rescisão.

Fernandinha alegou que em função do desgaste físico natural ao longo dos anos precisaria de condições especiais de treinamento e fisioterapia e que clube não poderia dar a estrutura necessária de imediato.

O trabalho, segundo a jogadora, ficaria comprometido. Ainda de acordo com Fernandinha, os dirigentes agradeceram a sinceridade da atleta e aceitaram o rompimento do compromisso anteriormente firmado entre as partes.

Fernandinha fez seu nome no exterior, mais especificamente na Itália onde jogou pelo Modena, Busto Arsizio, Santeramo e recentemente pelo Pavia.

No BRASIL atuou por Rio, Osasco, Pinheiros e os extintos Vôlei Amil e Barueri.