Ficha de Benjamin Patch não foi aprovada em Taubaté

Fatores extra-quadra afastaram Benjamin Patch de Taubaté.

O blog apurou que o oposto norte-americano sempre foi a primeira opção para a posição de oposto.

A ideia inicial era trazer Patch para substituir Leandro Vissoto. Só que a negociação não avançou. E nada tem a ver com a evolução de Vissoto nos playoffs contra o Sesi.

Até onde o blog chegou as referências do jogador não foram boas. O comprometimento no trabalho não seria o forte de Patch, que jogou a última temporada pelo Berlin Volleys, da Alemanha.

O perfil dele não se encaixa com a linha adotada pelo clube.

Taubaté, receoso, desistiu de Patch.