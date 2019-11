Fim. Cruzeiro acaba de vez com o vôlei do Botafogo

É melhor esperar sentado.

O recado vale para a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, também.

Se alguém tinha alguma esperança que o vôlei do Botafogo pudesse jogar a Superliga, pode desistir.

Conforme o blog noticiou, existia ainda uma pequena possibilidade que o quadro fosse revertido. Agora não.

A derrota para o Cruzeiro instalou de vez a crise no futebol. A ameaça de rebaixamento acabou de vez com qualquer possibilidade de continuidade do projeto.

Os jogadores foram comunicados de madrugada da decisão.

O foco no clube é livrar o time da segunda divisão. Toda e qualquer verba que entrar nos cofres do Botafogo será destinada ao futebol. Essa foi uma das justificativas usadas nas reuniões internas.

O Botafogo encerra o projeto no vôlei devendo 4 meses de salários aos jogadores.