O Sesi é o único invicto na Superliga.

O time ganhou com autoridade do decepcionante Minas por 3 a 0 e ainda foi beneficiado pela derrota do Sesc em Taubaté pelo placar de 3 a 2.

Melhor impossível.

A vantagem é pequena.

Sesi , 7 vitórias, e Sesc, 6, somam os mesmos 19 pontos.

Só que agora começa outro campeonato. É quando o Sesi de fato enfrentará os candidatos ao título e terá na sequência Taubaté, Sesc e mais na frente o Cruzeiro.