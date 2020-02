Fim do ranking e 3 estrangeiras por time

O vôlei feminino está perto de seguir o caminho do masculino.

Cresce o movimento pelo fim do ranking. A maioria, segundo o blog apurou, já seria a favor da extinção.

São os clubes, em votação, que decidem pela continuidade ou não do atual sistema. As principais jogadoras do BRASIL, é bom ressaltar, sempre foram radicalmente contra.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, nesse caso, não tem poder de veto e acata a decisão dos clubes. O assunto tem sido debatido em grupos, via email e uma reunião será agendada depois do carnaval para decidir os rumos da temporada 2020/21.

O ranking é prioridade, mas outro tema que vem sendo discutido é a questão envolvendo as estrangeiras. Hoje cada time pode contratar até duas jogadoras de fora do país.

Uma corrente defende mudar o regulamento. A ideia é aumentar para 3 atletas por equipe.