Fim do sonho olímpico para a Sérvia

Acabou o sonho da Sérvia de voltar aos jogos olímpicos.

A seleção atual campeão da Europa perdeu de 3 a 2 para a Bulgária e foi eliminada do pré-olímpico. O resultado classificou a França para as semifinais junto com os próprios búlgaros.

A Sérvia, campeã olímpica em 2000, também esteve ausente no Rio em 2016 e foi apenas nona colocada em Londres 2012.

Alemanha é outra seleção viva na briga. A Eslovênia completa o grupo dos 4 sobreviventes.

Apenas o campeão estará em Tóquio.