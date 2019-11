FIVB atinge marca histórica e quebra recordes com 1,5 bilhão na VNL de 2019

A VNL, segundo dados da FIVB, Federeração Internacional de Vôlei, foi assistida por 1,5 bilhão de pessoas em 2019.

Números impressionantes e que surpreenderam inclusive o presidente da entidade, Ary Graça:

‘Os resultados que alcançamos são notáveis. Estávamos com o objetivo de alcançar alguns desses números em 4 ou 5 anos, mas para já estar neste momento mostra o sucesso do VNL com os fãs. É um orgulho estar na vanguarda da inovação e nossa reunião foi muito importante para garantir que continuemos a melhorar, para o benefício da família global de vôlei’, disse o dirigente no site oficial da FIVB.

Os índices foram apresentados essa semana na reunião do Conselho do VNL em Lausanne, na Suíça.

A FIVB transmitiu mais de 9 horas de VNL para 131 países e a audiência dobrou em relação ao passado com a Liga Mundial e o Grand Prix, competições extintas. Foram 3,8 bilhões de impressões em mídias sociais e 16 milhões de interações.

A VNL de 2019, segundo dados, registrou mais de 10 milhões de visualizações no YouTube, aumento de 800% em relação ao ano passado