FIVB breca manobra da Polônia na Liga Mundial

Stephane Antiga, técnico da seleção da Polônia, testou e se deu mal.

O treinador esbarrou nas regras impostas pela FIVB, Federação Internacional de Vôlei. A entidade, atenta como de costume, brecou uma possível tentativa dos poloneses de infringir o regulamento da Liga Mundial.

O treinador tinha o objetivo de poupar Bartosz Kurek, um das principais estrelas da seleção.

A intenção era deixar o jogador de fora da primeira fase da competição que será jogada em Kaliningrado, na Rússia, a partir de 16 de junho.

A lista enviada para a FIVB não constava o nome do atleta.

Os responsáveis imediatamente comunicaram que o regulamento não estava sendo cumprido e que a Polônia poderia ser punida.

Todas as seleções que participam da Liga Mundial são obrigadas a contar com pelo menos 10 jogadores que jogaram o último torneio oficial organizado pela entidade. No caso da Polônia, o Pré-Olímpico do Japão.

A relação de Antiga tinha apenas 9.

Kurek foi incluído de ultimo hora e vai estar à disposição do técnico na abertura da competição.

A Polônia estreia contra a Bulgária dia 17. Rússia e Sérvia completam o grupo.



O regulamento, como se vê, é igual para todos.