FIVB confirma novo formato e Rússia está mantida na primeira divisão da Liga Mundial

Conforme o blog divulgou com exclusividade, a Rússia está mantida na primeira divisão da Liga Mundial para 2016.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/olimpiada-do-rio-deve-salvar-russia-da-degola-na-liga-mundial/

A FIVB, Federação Internacional de Vôlei, anunciou que a competição terá novo formato e será disputada por 12 seleções.

A mudança acontecerá porque o calendário em 2016 é apertado por causa dos jogos olímpicos, ou seja, não existem datas suficientes para que o formato seja mantido.

Itália, Austrália, Estados Unidos, BRASIL, Irã, Sérvia, Polônia e França, campeã do grupo 2, já estavam confirmados para a próxima temporada.

Rússia, que foi a última colocada no grupo1, Argentina, Bélgica e Bulgária fecham as 12 seleções.

A Liga Mundial terá o mesmo formato do Grand Prix.

As seleções são divididas em 3 grupos de 4. Os locais ainda serão determinados pela FIVB.

No grupo A estão França, Austrália, Rússia e Itália. No B jogarão Brasil, Estados Unidos, Irã e Argentina e no grupo vão brigar Sérvia, Bulgária, Polônia e Bélgica.

O caminho do BRASIL será assim:

Na primeira semana o time de Bernardinho receberá os EUA, a seleção do Irã e da Argentina, entre os dias 17 e 19 de junho.

O BRASIL sai na sequência para jogar na Sérvia. Irã e Bulgária fecham o fim o segundo fim de semana.

Por fim, entre 1 e 3 de julho, a seleção atuará na França e terá ainda Bélgica e Polônia como adversários.

Depois do terceiro fim de semana, os 5 primeiros se juntam ao país que irá receber as finais e formarão o final fix para a disputa do título.

Chicago, nos Estados Unidos, é um dos candidatos. A Liga Mundial de 2016 será disputada entre 17 junho e 17 julho. Será o último torneio oficial antes da Olimpíada do Rio de Janeiro.