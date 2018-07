FIVB e Ary Graça, em ação inédita, criam Comissão de Atletas

A intenção do presidente Ary Graça é aumentar o diálogo, promover os valores do esporte e d ivulgar informações para os atletas sobre assuntos relacionados a medicina e os critérios usados nos exames anti -doping.

A intenção do presidente Ary Graça é aumentar o diálogo, promover os valores do esporte e d ivulgar informações para os atletas sobre assuntos relacionados a medicina e os critérios usados nos exames anti -doping.