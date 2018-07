FIVB usa psicologia, vence desafio e árbitros saem como coadjuvantes na Olimpíada.

A determinação partiu do presidente Ary Graça: ‘Os Jogos devem sempre ser decididos pelos jogadores e nunca pelos árbitros’.

A arbitragem sempre foi uma das maiores preocupações do dirigente brasileiro que comanda a FIVB, Federação Internacional de Vôlei.

Agora não mais. Os bons resultados alcançados no Rio não vieram por acaso.

Tudo estuda e devidamente programado.

No início do ano, numa reunião do grupo de trabalho da Comissão de Árbitros, a entidade começou a pensar como poderia ajudar na preparação dos árbitros para os jogos do Rio. Um profissional especializado foi contratado, Mattia Piffarett, e acompanhou as principais competições do ano, ministrando clinicas, com o objetivo de preparar os árbitros para a Olimpíada.

Mattia Piffarett, psicólogo formado, já havia feito trabalho semelhante no futebol.

Os resultados na quadra e na praia foram considerados acima do esperado.

Com o surgimento do ‘Challenge System’, desafio, e cientes de que os jogos estavam cada vez mais rápidos e com ataques mais potentes, os dirigentes não pensaram duas vezes e optaram em ‘investir’ nos árbitros.

A FIVB admite abertamente após analisar alguns jogos da Olimpíada de Londres que os resultados teriam sido outros caso o ‘Challenge System’ existisse na época.

A entidade tem uma Comissão de Árbitros e uma Comissão de Leis de Jogo. Assim como no futebol, a maioria não é profissional e ainda não pode viver exclusivamente do esporte.

O vôlei passou ‘limpo’ pelo Rio. Sem polêmica e qualquer questionamento.

China e BRASIL ganharam na bola.

A FIVB ganhou o desafio de não deixar os árbitros serem os protagonistas.