Flamengo dispensa comissão técnica e confirma fusão que pode salvar o Rio

Conforme o blog adiantou, Rio e Flamengo serão um só na próxima temporada.

A comissão técnica do time rubro-negro já foi dispensada.

Uma fonte ligada ao Flamengo confirmou ao blog e disse que ‘o projeto que se encaminha com o Sesc, por exigência dos mesmos, não contará com o trabalho dos profissionais que serviram o clube até então’.

O Rio, de Bernardinho, teve 50% do orçamento cortado e viu na parceria uma das maneiras de sobreviver.

O maior interesse, aliás o único, é na possível verba que seria liberada através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte ainda em 2020.

A tendência é que no máximo duas jogadoras que defenderam o Flamengo sejam aproveitadas. Uma outra opção, que seria forçada via contrato, é que o Rio use as atletas da base do clube no dia a dia.