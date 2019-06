Flamengo filial do Fluminense

Decepção.

O torcedor do Flamengo se prepare para viver fortes emoções na temporada. O elenco montado não condiz com a tradição do clube.

O orçamento reduzido não justifica o verdadeiro ‘catadão’ que os dirigentes fizeram no mercado. Sem qualquer preocupação com a parte técnica, o Flamengo trouxe Carla, Ju Carrijo e a líbero Teny do Fluminense.

Não chega a ser nem o tradicional bom, bonito e barato pois as melhores jogadoras do tricolor deixaram o projeto, casos de Lara, Pri Daroit e Joycinha, ou seja, nem escolher o Flamengo conseguiu.

Foi sobra mesmo.

Diante desse cenário, seria muito mais interessante valorizar as jogadoras formadas nas divisões de base. Em todo caso, analisando quem chega, a experiente central Roberta até pode ajudar.

Malu é uma aposta interessante como oposta e a desconhecida italiana Valeria Papa é a única esperança de algo diferente. Única mesmo.