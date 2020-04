O Flamengo se cala.

Ninguém no clube está autorizado a falar sobre o futuro do vôlei feminino. As informações preliminares sugeriam redução de custos.

Jamais, como o blog cravou, sequer chegou a ser cogitada a possibilidade de se aumentar o investimento.

Hoje, mais de 1 mês depois do encerramento oficial da Superliga, já se comenta nos bastidores que o projeto estaria ameaçado correndo risco de ser desativado.

O vôlei nunca foi prioridade.

Até onde o blog apurou os salários estão em dia. Bom sinal.

A maioria dos contratos termina em maio.

3 jogadoras deixaram o Flamengo: Valéria Papa voltou para a Itália, a argentina Victoria Mayer, conforme o blog adiantou, foi para Chieri e a central Nandyala se encaixou no Pinheiros.

O resto segue na expectativa, inclusive o técnico Alexandrinho.

A única certeza é que o Flamengo parou.

Não contrata e vê com aflição a movimentação do mercado.