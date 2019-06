Flávio é a boa surpresa na discreta estreia de Leal

Discreta.

Assim foi a estreia de Leal com a camisa da seleção brasileira. Jogo que o BRASIL complicou no quarto set quando tinha uma enorme vantagem, se acomodou e não saiu do buraco após a inversão.

Vitória suada no tie-break contra uma Austrália que sacou muito bem e se perdeu nos erros e na inexperiência.

Leal pontuou em todos os fundamentos e é óbvio que pode render mais. Pode e deve. O aproveitamento dele no ataque foi abaixo do esperado, mas não comprometeu.

Quem chamou atenção foi o central Flávio, segundo maior pontuador do time com 17 acertos. Rodou 12 das 15 bolas que recebeu de Cachopa e foi muito bem na rede com 5 pontos de bloqueio, melhor disparado no fundamento.

Rodízio interessante no elogiável planejamento de Renan Dal Zotto.