Fluminense é exceção. Vôlei do Rio ‘engatinha’ sob mesma gestão desde 1992.

É um sinal. Pode até ser um recomeço ou servir de incentivo para os demais. Fato é que não dá pra dizer que o vôlei carioca está voltando aos bons tempos.

Nem de perto.

A presença do Fluminense na Superliga, diga-se de passagem conquistando a vaga na bola, é interessante. Logo o Fluminense de tanta tradição nos anos 80 com Célia, Regina Uchoa e Heloisa Roese.

O time montado para essa temporada não tem chance de título e briga no máximo para ficar entre os 8 e chegar aos playoffs. Se pegar o gosto pela coisa pode vir mais forte no ano que vem. Ou não. Clube de futebol é uma incógnita, ainda mais o Fluminense que terá eleições presidenciais em novembro. O vôlei não é e nunca será prioridade em nenhuma gestão.

Vasco e Flamengo, que protagonizaram uma final inesquecível nos anos 2000, são exemplos vivos na cabeça do torcedor. Sumiram. Campos idem.

O cenário no masculino não é diferente. A Superliga não terá nenhum representante do Rio de Janeiro. O Volta Redonda, figura frequente, encerrou as atividades faz tempo e devendo muita gente. Não volta tão cedo.

O campeonato estadual tem 6 times. Botafogo, Flamengo, Tijuca e os estreantes Campos, Universo e Sesc. Tijuca (2013), Flamengo (2014) e Botafogo (2015) são os últimos campeões. O Botafogo fez bonito na Liga Nacional do ano passado e quase subiu perdendo a vaga para Castro, atual campeão.

O Sesc, de Giovane Gávio, é uma das novidades e pode jogar a segunda divisão do brasileiro.

A Federação do Rio é uma das responsáveis pela falência do esporte.

Carlos Souto, que preside a federação desde 1992, foi procurado para falar sobre o tema, mas não respondeu as ligações.

O que a gente pergunta é como o vôlei do Rio chegou a esse ponto ?

Chegou porque é mal administrado, está com a federação falida e parou no tempo. São 24 anos no poder, ou seja, desde 1992.

Quanta saudade dos tempos de Supergasbrás, Lufkin, Rioforte, Bradesco, Olympikus e dos grandes como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco fortes e independentes.