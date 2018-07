Fluminense ganha corpo, Brasília agoniza e Pinheiros vira Rio do Sul

O ‘penetra’ Brasília vive dias difíceis.

O clube até agora não se pronunciou sobre a continuidade do projeto e para piorar o cenário começa a perder as poucas jogadoras que se destacaram na temporada passada.

Bárbara está voltando para o Pinheiros e Sassá interessa ao Fluminense.

A talentosa levantadora Macris não renovou.

O Fluminense dá sinais de querer montar uma equipe competitiva que seja capaz de brigar não apenas contra o rebaixamento. Além do nome de Sassá, as centrais Lara e Letícia Hage podem deixar o Pinheiros e jogar no tricolor.

A líbero Jujú foi emprestada pelo Rio, de Bernardinho.

Nos bastidores os comentários dão conta de que Pri Heldes, ex-Sesi, poderia ser a levantadora do Fluminense.

O Pinheiros perdeu Paula e Clarisse para Osasco e trouxe 3 jogadoras do Rio do Sul: Ju Nogueira, Vanessa e a argentina Mimi.

Por sinal o time catarinense terá que ser remontado pelas mãos de Fernando Bonatto, ex-Cascavel.