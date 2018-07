Foi dada a largada na Europa. Rússia é a favorita no pré-olímpico da Turquia.

É hoje.

Serão 5 dias de disputa. O pré-olímpico feminino da Europa acontecerá entre os dias 4 e 9 na cidade de Ankara, na Turquia.

8 seleções divididas em dois grupos de 4. Apenas o campeão se classificará para a Olimpíada do Rio em agosto.

Segundo e terceiro colocados ainda poderão sonhar com uma das vagas no pré-olímpico mundial do Japão em maio.

Turquia, Alemanha, Holanda e Croácia fazem parte do grupo A.

Rússia, Polônia. Bélgica e Itália fecham o grupo B.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinais.

Na rodada de abertura jogam Alemanha x Holanda, Rússia x Polônia e Turquia x Croácia.

A Sérvia, segunda colocada na Copa do Mundo do Japão em 2015, é a única seleção da Europa classificada.

A Rússia, de Sokolova, Goncharova e Kosheleva, é a favorita ao título. Turquia, de Neslihan Demir, e Itália, cheia de desfalques, estão no segundo escalão.

Alemanha e Holanda, de Sloetjes, correm por fora.

Polônia tem poucas chances.

Bélgica e Croácia não devem ir longe.