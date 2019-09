Formada em sociologia, ex-bailarina e agora apaixonada por vôlei. Essa é Claire Felix, de Curitiba

Uma jogadora diferenciada.

Essa é Claire Felix, norte-americana que irá desembarcar em breve no BRASIL para jogar em Curitiba. O blog acaba de conversar com a atleta.

Ela chama atenção pela altura: 1,98m

Formada em sociologia, Claire fez toda a base pela UCLA (Universidade da Califórnia, em Los Angeles).

Nessa entrevista, ela conta sua expectativa de jogar no país, elogia a Superliga, fala da experiência que viveu na Finlândia na temporada passada e não esconde a ansiedade de conhecer a cidade e as novas companheiras. A jogadora admite que não pensou duas vezes antes de aceitar o convite de Curitiba.

Por que você aceitou a proposta para jogar no BRASIL?

Sou o tipo de pessoa que deseja ser o melhor naquilo que estou fazendo e nesse caso não há lugar melhor no mundo para fazer isso que o BRASIL. Quando a oferta chegou eu não hesitei e pensei é lá que eu quero jogar e estar. Eu acho a Superliga a melhor do mundo, repleta de excelentes jogadoras, treinadores e torcedores. Sendo americana e tendo a oportunidade de jogar contra e ao lado de jogadoras e treinadores que cresci assistindo e com o maior respeito, é um sonho tornando realidade. Os jogadores esperam toda a sua carreira para jogar no Brasil e eu tenho a oportunidade de fazer isso aos 24 anos. Jogar no BRASIL está alinhado com meus objetivos como jogadora e pessoa e estou extremamente empolgada para competir, aprender e crescer ao lado das minhas companheiras.

O que espera da sua primeira experiência no país?

Eu espero aprender e viver experiências boas dentro e fora da quadra. Meu objetivo na vida é ser um cidadã do mundo. Tenho muito orgulho de onde venho, mas me dedico a mergulhar verdadeiramente na comunidade e no país em que estou vivendo e a experimentar o máximo que posso enquanto estou lá. Definitivamente, quero melhorar meu português e poder me comunicar com as minhas futuras colegas de equipe, torcedores e a comunidade de Curitiba sem que eles precisem me atender apenas falando inglês. Honestamente, espero treinar duro, competir mais e ter uma experiência absolutamente incrível. Eu só ouvi coisas incríveis sobre o BRASIL e Curitiba especialmente, então definitivamente não posso esperar para finalmente chegar lá.

O que você conhece do time de Curitiba?

Sei que a equipe está cheia de boas jogadores, talentosas e promessas e uma gerência fantástica. Estou ansiosa para conhecê-las pessoalmente esta semana e aprender com eles nos próximos meses. Todos nós tivemos experiências diferentes e acho bastante notável ver todas essas coisas se unindo na quadra. Estou incrivelmente empolgada para treinar e jogar com uma ex-colega de faculdade da UCLA e uma garota da cidade natal, Mariana Aquino. Eu diria que é muito raro fazer isso como uma americana profissionalmente e especialmente no BRASIL, por isso estou muito agradecida por ter essa amizade e por poder ver sua família novamente. Sei também que Curitiba é uma equipe em ascensão. Também adorei assistir a partidas da última temporada e ver a paixão e a determinação das meninas, bem como da equipe de treinamento e apoio. Será um ótimo ambiente para eu estar e eu não poderia estar mais feliz por fazer parte disso.

Como foi sua passagem pela Finlândia?

Acho que a Finlândia foi uma ótima experiência de aprendizado ao ver um lado do voleibol que nunca vi antes. Levei um ano para treinar e jogar no exterior enquanto obtive meu mestrado após a faculdade, por isso foi uma boa entrada de volta ao mundo do vôlei internacional.

Fale um pouco mais da Claire.

Tenho 24 anos e estou extremamente empolgada por jogar minha primeira temporada na Superliga. Eu jogo vôlei nos últimos 15 anos de forma competitiva, mas me apaixonei pelo jogo aos 6 anos. Um fato engraçado sobre mim é que antes de começar a jogar vôlei eu era bailarina, mas agora adora atacar e bloquear. Gosto de morar em diferentes partes do mundo, enquanto faço o que amo todos os dias e experimentando todas as coisas e pessoas incríveis que o país oferece. Sou uma entusiasta de aventuras e atividades ao ar livre. Sou apaixonada por voleibol, mas amo as complexidades do mundo, praia, arte, ler e desafiar minha mente. Sou extremamente competitiva e espero conhecer, jogar contra e interagir com elas, além de conhecer todos os fãs. Mal posso esperar para chegar a Curitiba e saber que será uma temporada fantástica e emocionante. Estou aqui para competir e fazer o melhor possível para o clube.