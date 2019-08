Foto será recordação para a maioria que participou do Pré-Olímpico

Não se iluda!

Mais da metade do grupo que representou o BRASIL no Pré-Olímpico em Uberlândia não estará em Tóquio. Hoje dá para cravar que Natália e Gabi são as únicas 100% garantidas nos jogos olímpicos.

Bia tem grandes chances, independentemente da volta de Fabiana. O mesmo não dá para dizer de Mara, que em tese brigaria com Carol para ser a terceira central. Isso se Thaísa não for convocada, algo que evidentemente pode acontecer.

Paula Borgo, Lana, Amanda, Mayany, Suellen e Roberta vão assistir pela televisão. As 6 podem aparecer em uma ou outra convocação, mas são cartas fora do baralho para 2020.

Drussysla será uma das ponteiras. Fato. Garay pode sugerir uma boquinha. Também.

Sheilla não retornou para passar férias em Saquarema.

Tandara, em tese, estaria dentro, mas não pode se acomodar e precisa o quanto antes entrar em forma, algo que está muito distante. O bom rendimento na reta final da VNL e contra a República Dominicana não dá pinta de ser suficiente para que Lorenne belisque uma vaga.

Macris, apesar dos indícios, terá que conviver com a sombra de Fabíola e o fantasma de Dani Lins. A levantadora do Minas não está garantida em hipótese alguma. Uma pena.

Camila Brait só não será a líbero em Tóquio se não quiser.

Léia fez ótimo papel na VNL e no pré-olímpico, mas a vez é de Camila e José Roberto Guimarães não esconde sua opção.