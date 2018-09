França ameaçada de ficar sem Ngapeth. Jogador sofre lesão muscular às vésperas do Mundial.

Enfim, uma boa notícia para a seleção brasileira masculina.

A França está ameaçada de perder sua principal estrela para a disputa do Campeonato Mundial. Ngapeth, segundo informações que chegaram ao blog, sofreu uma lesão abdominal. O departamento médico da seleção francesa evitar falar sobre o caso e principalmente o período de recuperação.

Na atual conjuntura e a escassez de título, a possível ausência do craque francês representaria um enorme alívio para o vôlei do BRASIL.

Laurent Tillie, técnico da França, minimiza o assunto.

Não deveria.

Apesar do resultado da ressonância magnética não ter apontado ruptura do músculo, o blog apurou que Ngapeth deve ficar pelo menos duas semanas parado, ou seja, perderia no mínimo toda a primeira fase da competição, incluindo o jogo contra o BRASIL marcado para o dia 13 em Ruse, na Bulgária.