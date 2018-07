França vence e Polônia passa sufoco no pré-olímpico do Japão

Os favoritos venceram na primeira rodada do pré-olímpico mundial masculino que está sendo disputado em Tóquio.

Irã, França, Polônia e Japão largaram na frente.

Os iranianos abriram a competição e fizeram 3 a 0 na Austrália sem grandes dificuldades com 25/19, 25/17 e 25/18.

No segundo jogo do dia, a França somou 3 pontos mas perdeu um set para a China. Rouzier foi o maior pontuador com 22 acertos.

Sufoco mesmo passou a Polônia. A atual campeã do mundo precisou de 5 sets para derrotar o Canadá com 15/9 no tie-break. Kurek e Mika foram os melhores da Polônia que fez 2 pontos.

Japão e Venezuela fecharam a rodada.

Contando com o apoio da fanática torcida os japoneses ganharam de virada por 3 a 1.

França e Polônia, clássico europeu, é o destaque da segunda rodada.

Além do melhor asiático, o pré-olímpico classifica os 3 primeiros colocados para a Olimpíada do Rio.