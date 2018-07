Gabi vai operar o joelho, fica 3 meses fora e só deve jogar em 2018

Nagoya, Japão.

A temporada 2017 acabou para Gabizinha. A jogadora do Rio deverá ser operada e dificilmente jogará esse ano.

O blog conversou com o médico da seleção brasileira, Dr Júlio Nardelli, que confirmou a informação:

‘O caso dela é cirúrgico e precisamos fazer esse procedimento o quanto antes. A lesão é no tendão patelar do joelho direito. Apesar de todo reforço que fizemos no local, infelizmente a gente chegou a conclusão que o melhor para ela é operar’.

Gabizinha ficou de fora do Grand Prix justamente por esse motivo. A coisa porém não funcionou. Gabizinha voltou a sentir dores mesmo tendo sido poupada de algumas partidas na Copa dos Campeões.

Segundo o médico, a jogadora reagiu bem quando foi informada que a cirurgia seria a única alternativa:

‘Ela sabe que queremos o melhor sempre. Por isso não recomendo que a Gabi continue jogando. O que é em tese simples pode se complicar caso atleta não pare e siga em atividade. São muitos jogos em sequência e ela não pode continuar forçando o local. Já passei o caso para os médicos do clube. Aparentemente leram a gravidade da situação e entenderam ser esse o caminho. Aliás, hoje não existe outro’.

A expectativa, segundo o blog apurou, é que Gabi perca o primeiro turno da Superliga.

O médico da seleção fala em 3 meses de recuperação. A prioridade, por isso também a pressa em operar, é deixar Gabi pronta e 100% para o mundial do ano que vem aqui no Japão.