Gabiru, agora do Rio, ganha posição na seleção e vira líbero titular. Jogadora não teme represália em Osasco: ‘Sempre respeitei a torcida’.

Nagoya, Japão.

A ida de Gabiru para o Rio acirrou a rivalidade entre os dois maiores clubes do BRASIL. O blog antecipava a notícia em maio quando a jogadora acertava sua saída de Osasco.

De lá para cá muita coisa mudou e não apenas o endereço da atleta.

Gabiru aceitou o convite de José Roberto Guimarães e foi convocada para a seleção na função de líbero. O desafio era grande. Ela teve poucas chances no início, mas quando entrou não saiu mais do time. Assumiu a condição de primeira líbero deixando Suelen no banco.

Foi assim do início ao fim da Copa dos Campeões. Aliás, já tinha sido assim na decisão do Grand Prix.

Gabiru falou com o blog após a conquista da medalha de prata aqui em Nagoya.

Como foi sua primeira experiência como líbero da seleção?

Primeiro é uma honra jogar pela seleção. Sempre. Acho que fui bem. A gente não pode esquecer que quase não tive tempo de treinar por causa da sequência de jogos e viagens. O saldo foi totalmente positivo. Disputamos 4 campeonatos e ganhamos 3. Aqui no Japão fomos medalha de prata. Isso sem falar na renovação da equipe.

A Gabi tem futuro na seleção?

A Gabi pode se dedicar mais, treinar mais e evoluir. Tenho muito que aprender ainda na nova função e vou buscar isso.

E essa mudança toda na sua cabeça? Como funcionou?

Eu me joguei na posição, quis viver isso e fiz. São duas funções bem diferentes. Ponta e líbero. Aqui na seleção atuando como líbero não posso errar porque o time depende demais dessa jogadora em quadra. No clube também será assim porque sei da minha responsabilidade de ser ponta passadora.

Por que você trocou Osasco pelo Rio?

Essa mudança claro que não é considerada natural pela rivalidade. Pouca gente sabe mas eu já tinha sido chamada outras vezes e não dá para esquecer que sou de lá. Agora aceitei. Eu quis mudar. Mudei no clube e na seleção. Vejo como um desafio novo na minha vida.

E como será jogar contra Osasco e voltar ao Liberatti?

Não recebi nenhuma mensagem negativa da torcida. Nada. As trocas acontecem no esporte independentemente da rivalidade. Ficou muita coisa boa nesses 5 anos de Osasco e sempre vou respeitar a torcida. Me dediquei ao máximo e sempre me doei nos treinos e jogos. 100%. Agora, bater palma ou me xingar, se for o caso, não vai mexer comigo.