Gamova surpreende o mundo e anuncia aposentadoria

Uma das maiores jogadoras de todos os tempos está saindo de cena.

A russa Ekaterina Gamova, aos 35 anos, anunciou que vai se aposentar e deixar o esporte.

A jogadora, carrasca do BRASIL nos mundiais de 2006 e 2010, não renovou contrato com o Dínamo Kazan e sua presença nos jogos olímpicos do Rio ainda era incerta.

Gamova perdeu a posição de titular da Rússia e foi banco no campeonato mundial da Itália em 2014.

Nataliya Goncharova é considerada absoluta.

Gamova encerra a carreira sem conquistar a tão sonhada medalha de ouro em Olimpíada. A Rússia, com ela em quadra, foi prata em 2000 e 2004.

Além dos dois títulos mundiais conquistados contra o BRASIL, a jogadora tem duas medalhas de ouro no Grand Prix e dois títulos europeus.

Gamova jogava no Dínamo desde 2010.

Ela admitiu nas redes sociais, quando afirmou que não jogará mais, que vinha atuando no sacrifício nos últimos 3 anos e sob efeito de analgésicos para suportar as dores no joelho e no ombro.