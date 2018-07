Garay é bronze e vê Dinamo Krasnodar conquistar Copa da Rússia

A medalha de bronze na primeira competição oficial pelo Dinamo Moscou teve sabor amargo para Fernanda Garay.

A jogadora, que deixou o Dinamo Krasnodar alegando problemas financeiros, foi obrigada assistir o ex-time levantar a taça de campeão da Copa da Rússia.

Na decisão, o Krasnodar derrotou o poderoso Dinamo Kazan, de Gamova, por 3 sets a 1, com parciais de 25-21, 19-25, 25-22 e 25-15.

Tatyana Kosheleva foi a maior pontuadora e destaque do time com 23 pontos. Malykh marcou 19.

Gamova esteve apagada e Elitsa Vasileva, que autou no vôlei brasileiro pelo extinto time de Campinas, terminou com 16 pontos pelo Kazan.

Kosheleva desabafou após a conquista do título.

‘Esta é uma vitória do grupo e de todas as jogadoras que estão aqui no time. Quero agradecer as meninas, especialmente a comissão técnica e ao departamento médico. Não foi fácil para ninguém, mas acredito que esse resultado possa mudar nossa situação no futuro’.

O Dinamo Krasnodar conquistou a Copa da Rússia pela terceira vez na história.