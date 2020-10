Garfada dispensável

Bauru não precisava e o bravo Pinheiros não merecia.

A desnecessária garfada da arbitragem no segundo set, que seria vencido pelo Pinheiros, não ameaçaria a classificação de Bauru para a decisão, mas poderia sim ter mudado sim a cara do primeiro jogo da semifinal do estadual paulista.

Irreconhecível e de certa forma assustado, o Pinheiros acordou depois do banho que levou de cara.

Jogou de igual para igual os sets seguintes e talvez pudesse entrar em quadra na segunda partida em outra situação caso não tivesse sido prejudicado pela arbitragem.

1 a 1 seria outra história.

Boa partida da levantadora Yael, Maiara Basso e a central Gabi Martins.

Bauru levou o jogo em banho-maria, algo natural principalmente pela forma como venceu o primeiro set por 25/8, parcial completamente atípica. Só que o time não manteve a pegada, perdeu a agressividade e concentração.

Não convenceu como nos 3 a 0 contra Osasco, mas venceu. Bauru só não imaginou que precisaria contar com a generosa ajuda da arbitragem. E nem o valente Pinheiros.