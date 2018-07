Generoso, Brasil impede rebaixamento da Rússia na Liga Mundial

É cedo para afirmar, mas a seleção masculina parece ter aprendido com os com erros do passado.

Com Rapha de volta ao time, o Brasil derrotou a Austrália por 3 a 0 e deu uma bela demonstração de profissionalismo na segunda partida em Sydney.

Diretamente interessada na vitória da seleção, a Rússia, última colocada no grupo B com 2 pontos, perdeu a décima partida em 10 jogos na competição.

A Austrália se manteve com 3 e uma vitória, primeiro critério de desempate.

Rússia e Austrália brigam diretamente contra o ‘rebaixamento’ na Liga Mundial.

Pelo regulamento atual da competição, a seleção de pior campanha passa a integrar o grupo 2 em 2016.

Uma eventual derrota do Brasil para a Austrália deixaria a Rússia praticamente rebaixada e longe do caminho da seleção no ano seguinte.

Na última rodada, a Austrália enfrentará a Sérvia, classificada, fora de casa e a Rússia vai ao Irã definir sua sorte na competição.

O Brasil e Itália, já garantidos nas finais, jogam em Cuiabá.